- Saif al-Islam al-Gaddafi stirbt mit 53 Jahren in Libyen
- Er war 2015 in Abwesenheit zum Tode verurteilt worden
- 2011 an Niederschlagung von Protesten beteiligt, kandidierte später fürs Präsidentenamt
Saif al-Islam al-Gaddafi – der Sohn des ehemaligen libyschen Machthabers Muammar al-Gaddafi (1942-2011), ist im Alter von 53 Jahren getötet worden. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf familiennahe Quellen, seinen Anwalt sowie libysche Medien. Die genauen Umstände seines Todes sind bislang unklar.
Saif al-Islam galt lange Zeit als möglicher Nachfolger seines Vaters und wurde zeitweise als Reformer wahrgenommen. Während des Aufstands im Jahr 2011 war er jedoch an der gewaltsamen Niederschlagung der Proteste beteiligt.
2015 wurde er in Abwesenheit zum Tode verurteilt, das Urteil jedoch nie vollstreckt. In den folgenden Jahren versuchte Saif al-Islam ein politisches Comeback und kandidierte für das Präsidentenamt. Er kam dann in Haft und verbrachte laut eigenen Angaben mehrere Jahre isoliert von der Aussenwelt.
Al-Gaddafi wurde unter Berufung auf Sicherheitsbeamten 136 Kilometer südwestlich von Tripolis getötet.
