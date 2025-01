Bluttat in London: Eine unbekannte Person stach am Dienstag in einem Londoner Bus auf einen Jugendlichen ein. Trotz Rettungsversuch starb der Teenager noch am Tatort.

Am Dienstag wurde ein Teenager in einem Londoner Bus erstochen. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. Foto: keystone-sda.ch

Ein Teenager (†14) ist in einem Bus in London erstochen worden. Obwohl Sanitäter den 14-Jährigen noch am Tatort behandelten, starb er an seinen Verletzungen, wie die Polizei in der britischen Hauptstadt mitteilte. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Die Rettungskräfte waren nachmittags zum Tatort im östlichen Stadtteil Woolwich gerufen worden. Bisher wurde kein Verdächtiger festgenommen.

In Grossbritannien kommt es immer wieder zu tödlichen Messerangriffen. Die Regierung hatte vor einigen Monaten von einer nationalen Krise gesprochen und mit Schauspieler Idris Elba angekündigt, dagegen vorgehen zu wollen.