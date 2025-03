1/10 Steht vor der wichtigsten Abstimmung seines Lebens: Der wahrscheinliche nächste Bundeskanzler, Friedrich Merz (CDU). Foto: IMAGO/Political-Moments

Es geht um enorm viel heute im Deutschen Bundestag. Einerseits soll ein neues Schuldenpaket im Umfang von 500 Milliarden Euro für Investitionen in die Infrastruktur bewilligt werden. Andererseits soll die Schuldenbremse gelockert werden, um neue Ausgaben für die Verteidigung zu ermöglichen.

Die beiden Ausgabenposten sind Kernpunkte, auf welche sich CDU, CSU und SPD bei den Gesprächen für eine neue Regierung geeinigt haben. Gibt es heute ein Nein zu den neuen Schulden, dann steht die geplante Koalition zwischen Union und SPD vor einem Scherbenhaufen. Denn scheitern Union und SPD damit, würde ihnen das finanzielle Fundament für die nächste Regierung wegbrechen.

Schicksalsstunde für Europa

Damit wäre die Zukunft Deutschlands unklar. Ob dann noch eine Regierung zwischen Union und SPD möglich wäre, steht in den Sternen. Ein Zusammengehen mit der AfD hat Merz aufgrund der Brandmauer jedoch ausgeschlossen. Mehrere Parteien könnten ein Scheitern heute nutzen, um auf Neuwahlen zu drängen. Sie könnten argumentieren, dass ein neues Mandat des Volkes nötig sei, um die Blockade zu lösen.

Damit stünde Deutschland vor einer Zeit grosser politischer Unsicherheit. Gerade jetzt, wo Wladimir Putin (72) und Donald Trump (78) den Druck bereits stark erhöht haben. Nur wenn Deutschland militärisch aufrüstet, kann Europa mehr Selbstständigkeit erlangen. Ein Vakuum in Berlin wäre für die europäische Stabilität ein grosses Problem – und damit auch für die Schweiz.

Neue Regierung braucht alte Parlamentarier

Speziell ist dabei: Die neuen Schulden sollen noch vom «alten» Bundestag bewilligt werden, also auch von Parlamentariern, die bei den Wahlen im Februar abgewählt wurden. Grund dafür: Für die Änderungen am Grundgesetz, die nötig sind, braucht es eine Zweidrittelmehrheit. Und im neu gewählten Bundestag werden AfD und Linke gemeinsam eine Verhinderungs-Macht haben. Deshalb muss CDU-Chef Friedrich Merz (69) das Schuldenpaket noch in der alten Zusammensetzung durchpeitschen. Der neu gewählte Bundestag wird dann in einer Woche, am 25. März, erstmals zusammentreten.

Damit steht die geplante neue Regierungskoalition aus Union und SPD noch vor ihrem Start vor einer grossen Bewährungsprobe. Er sei zuversichtlich, dass die Zweidrittelmehrheit zustande kommen werde, sagte Merz nach einer Sitzung der Unionsfraktion am Montag.

Gelingt dies, muss am Freitag auch im Bundesrat, der Länderkammer, die Hürde von zwei Dritteln der Stimmen genommen werden. Dort scheint diese Mehrheit aber garantiert.

Eilanträge ohne Erfolg

Am Montag scheiterten in Karlsruhe mehrere Versuche, den Beschluss des Bundestags Dienstag zu stoppen. Das Bundesverfassungsgericht verwarf mehrere Eilanträge von AfD, Linke, FDP und dem BSW gegen die geplante Abstimmung.

Union und SPD hatten sich am vergangenen Freitag nach langem Ringen mit den Grünen verständigt, die für die Zweidrittelmehrheit im Bundestag gebraucht werden. Sie wollen das Grundgesetz an mehreren Stellen ändern lassen: Ausgaben für Verteidigung, Zivilschutz, Nachrichtendienste und Cybersicherheit sollen nur noch teilweise unter die Schuldenbremse fallen. Auch die Bundesländer sollen mehr Spielraum für die eigene Verschuldung bekommen.

Zudem soll im Grundgesetz ein Sondervermögen für Investitionen in Infrastruktur und Klimaneutralität verankert werden. Es wird von der Schuldenbremse ausgenommen und mit 500 Milliarden Euro aus Krediten gefüttert. Davon sind 100 Milliarden Euro für die Bundesländer und weitere 100 Milliarden Euro für Massnahmen zum Klimaschutz vorgesehen. Dies war ein Zugeständnis an die Grünen.

Theoretische Mehrheit von 31 Stimmen

Union, SPD und Grüne haben zusammen 31 Abgeordnete mehr, als sie für die Zweidrittelmehrheit brauchen. Allzu viele Abweichler darf es also nicht geben. Speziell in der CDU sind die Vorhaben aber umstritten – auch weil Merz im Wahlkampf die Schuldenbremse noch vehement verteidigt hatte.

So kündigte der ehemalige CDU-Generalsekretär Mario Czaja (49) an, dass er dem Finanzpaket nicht zustimmen werde. Die Grundgesetzänderung sei «nicht generationengerecht, und die Begründungen, die dafür herangezogen werden, sind nicht redlich», sagte der scheidende Bundestagsabgeordnete dem News-Portal «The Pioneer».

Die Abstimmung im Bundestag wird heute etwa für 13 Uhr erwartet.