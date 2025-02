Im österreichischen Villach griff am Samstagnachmittag ein 23-jähriger Syrer mehrere Menschen an und tötete einen Teenager. Ein Landsmann verhinderte wohl Schlimmeres.

Held stoppte Messerattacke in Villach

Auf einen Blick Syrer sticht in Villach auf Passanten ein, tötet 14-Jährigen

Essenskurier stoppt Angreifer mit Auto

Denis Molnar Journalist

Im österreichischen Villach kam es am Samstag nach 16 Uhr zu einer blutigen Gewalttat. Ein 23-jähriger Syrer stach mit einem Messer auf Passanten ein. Er tötete dabei einen 14-Jährigen. Es hätte womöglich noch schlimmer kommen können, doch ein Mann stoppte den Angreifer, der sechs Personen verletzt hat – er fuhr ihn mit seinem Auto an.

Der Held von Villach ist Essenskurier Alaaeddin Alhalabi (42), der selbst aus Syrien stammt. Er sei gerade auf einer Tour gewesen, als er zwei blutüberströmte Menschen sowie einen Mann mit einem Messer erblickt habe.

Angreifer soll Aufenthaltsberechtigung haben

«Ich habe nicht nachgedacht, sondern sofort reagiert. Ich bin mit dem Auto losgefahren und habe ihn frontal erwischt. Aber die Leute dachten, ich wäre der Angreifer und würde mit dem Auto auf Menschen losfahren», sagt Alhalabi zum Newsportal «5 Minuten». Weil Passanten sein Eingreifen falsch interpretierten, musste der 42-Jährige den Rückzug antreten.

Kurz darauf konnte der durch Alhalabis mutiges Einschreiten verletzte Angreifer von der Polizei festgenommen werden. Er soll bislang nicht polizeilich aufgefallen sein, hatte eine Karte bei sich, die ihn als Asylberechtigten ausweist und soll eine Aufenthaltsberechtigung für Österreich besitzen.

«Ich lebe seit neun Jahren mit meiner Familie hier und ich liebe Villach. Villach hat mir viel gegeben», so Alhalabi weiter. Das selbstlose Eingreifen wurde dann auch an der Pressekonferenz hervorgehoben. «Aus aktueller Sicht dürfte es sich um eine Heldentat gehandelt haben, ja. Schlimmeres konnte so verhindert werden», sagte Polizeisprecher Rainer Dionisio.

«Schärfste Konsequenzen»

Peter Kaiser von der SPÖ fand derweil klare Worte: «Diese unfassbare Greueltat muss schärfste Konsequenzen haben. Ich habe immer in aller Deutlichkeit und unmissverständlich gesagt: wer in Kärnten, in Österreich lebt, muss Recht und Gesetz achten, hat sich unseren Regeln und Werten anzupassen. Wer dagegen verstösst, muss schärfste Konsequenzen erfahren, dem ist der Prozess zu machen, einzusperren und abzuschieben», sagte der Vorsitzende der Landesregierung zu Oe24.at.

Er mahnte jedoch auch, dass diese unentschuldbare Tat «nicht mit hasserfülltem Auge zu Pauschalurteilen führen» dürfe, die keine Probleme lösten.