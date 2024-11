Zwischenfall am Flughafen Antalya: Ein russisches Passagierflugzeug geriet nach Landung in an der Mittelmeerküste in Brand. Alle 79 Passagiere wurden evakuiert.

Das Flugzeug ging nach der Landung in Flammen auf. Foto: Screenshot X

Auf einen Blick Russisches Flugzeug in Antalya nach Landung in Brand geraten, Passagiere evakuiert

Suchoi Superjet 100 hatte wiederholt technische Probleme in den letzten Jahren

Fluggesellschaft Azimuth betreibt 20 Maschinen dieses Typs in ihrer Flotte Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Ein russisches Passagierflugzeug ist unmittelbar nach der Landung auf dem Flughafen von Antalya an der türkischen Mittelmeerküste in Brand geraten. Die 79 Passagiere seien unversehrt evakuiert worden, berichtete die russische Staatsagentur Tass. Die Flughafenfeuerwehr habe den Motorbrand an der Backbord-Seite des Suchoi Superjet 100 der russischen Fluggesellschaft Azimuth innerhalb kürzester Zeit gelöscht.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Videos auf X zeigten, wie das Flugzeug von meterhohen Flammen umgeben ist. Passagiere rannten über das Rollfeld und schrien vor Angst. Schnell war ein riesiges Aufgebot an Rettungskräften vor Ort, das die Menschen in Sicherheit brachte. Der Flughafen-Betrieb konnte nach kurzer Unterbrechung mittlerweile wieder aufgenommen werden.

Der in Russland entwickelte Jet ist in den vergangenen Jahren wiederholt mit technischen Problemen aufgefallen. Azimuth mit Sitz in Krasnodar und Rostow am Don hat nach eigener Darstellung auf der Website 20 Maschinen dieses Flugzeugtyps im Einsatz.