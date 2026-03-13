DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Ausland
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth über den Iran-Krieg
Hegseth über die Mullahs
«Sie verstecken sich wie Ratten»
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat über den Obersten Führer im Iran sowie das abgestürzte Tankflugzeug KC-135 gesprochen.
Publiziert: vor 35 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
USA und Israel greifen Iran an
0:57
Video veröffentlicht
Emirate schiessen mehrere iranische Drohnen ab
0:40
Nach Explosionen in Öl-Depots
Gullys in Teheran werden zu Feuerflüssen
1:48
Riesige Feuerbälle bei Teheran
Journalist filmt Luftschläge von seinem Balkon aus
0:38
Todesopfer bei Dubai Marina
Trümmerteile treffen Auto in Luxus-Viertel
0:23
Abgeschossenes Flugobjekt
Trümmerteile treffen Luxus-Wolkenkratzer
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen