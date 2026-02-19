Mini-Fahrerin bringt voll besetzten Rettungswagen zu Fall

Bei Seligenstadt in Deutschland ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Kleinwagen und einem voll besetzten Rettungswagen. Der Schaden geht in die Hunderttausende. Wie durch ein Wunder wurde niemand schwer verletzt.

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Heftige Kollision bei Seligenstadt im deutschen Bundesland Hessen. Am Dienstagnachmittag krachte eine 23-jährige Autofahrerin mit ihrem Mini auf einer Kreuzung in einen voll besetzten Rettungswagen, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 300'000 Euro (rund 274'000 Franken). Der Rettungswagen war gerade mit einer Patientin an Bord auf dem Weg in ein Spital.

Mini kracht in Rettungswagen

Gemäss Polizei fuhr der Rettungswagen gegen 15.30 Uhr auf der Landstrasse 3121 in Richtung Seligenstadt. Die Einsatzkräfte sollen nach ersten Erkenntnissen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn bei roter Ampel in die Kreuzung hineingefahren sein.

Zeitgleich soll die 23-jährige Frau mit ihrem Mini Cooper bei grüner Ampel in die Kreuzung hineingefahren sein. Dort kollidierten beide Fahrzeuge schliesslich.

Umgekippter Rettungswagen kracht in Ampelmast

Durch die Wucht der Kollision kippte der Rettungswagen um und prallte gegen einen Ampelmast. Auch der Ampelmast stürzte um und beschädigte einen Lastwagen. Der 31-jährige Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt.

Trotz der heftigen Kollision erlitten die Fahrerin des Mini und die dreiköpfige Besatzung des Rettungswagens lediglich leichte Verletzungen. An dem Rettungswagen entstand ein Totalschaden. Ein weiterer Rettungswagen musste die Patientin übernehmen. Sie wurde schliesslich ins Spital gebracht.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Kreuzung zeitweise voll gesperrt werden.