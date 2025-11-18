Leichen von fünf Touristen in Chile gefunden

Darum gehts
- Fünf Touristen im Torres del Paine Nationalpark tot aufgefunden
- Die Region war zuvor von heftigen Unwettern betroffen
- Die Opfer sind zwei Mexikaner, zwei Deutsche und eine Britin
Schock im chilenischen Nationalpark Torres del Paine: Am Dienstagnachmittag (Ortszeit) teilten lokale Behörden mit, dass die Leichen von fünf Touristen aufgefunden wurden.
Bei den Opfern handelt es sich laut der chilenischen Regierung um zwei mexikanische Staatsbürger, zwei Deutsche und eine Britin. Laut Berichten lokaler Medien seien sie auf einer Trekkingtour unterwegs gewesen.
Heftige Unwetter in der Region
In der Region waren zuvor heftige Unwetter gemeldet worden, wie «Emol» weiter berichtet. Es habe heftig geschneit. Zudem habe starker Wind geherrscht.
Die Behörden hoben hervor, dass der Nationalpark ein weitläufiges Gebiet darstellt, das mit Fahrzeugen nur schwer erreichbar sei. Aus diesem Grund sei das Paine-Massiv, insbesondere der Zugangsbereich zum Park, vorsorglich gesperrt worden.
