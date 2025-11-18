Im chilenischen Nationalpark Torres del Paine wurden die Leichen von fünf Touristen entdeckt. Die Opfer stammen aus Mexiko, Deutschland und Grossbritannien. Nach schweren Unwettern bleibt die Ursache unklar, der Park ist vorerst gesperrt.

Leichen von fünf Touristen in Chile gefunden

Leichen von fünf Touristen in Chile gefunden

Foto: AFP

Darum gehts Fünf Touristen im Torres del Paine Nationalpark tot aufgefunden

Die Region war zuvor von heftigen Unwettern betroffen

Die Opfer sind zwei Mexikaner, zwei Deutsche und eine Britin Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Schock im chilenischen Nationalpark Torres del Paine: Am Dienstagnachmittag (Ortszeit) teilten lokale Behörden mit, dass die Leichen von fünf Touristen aufgefunden wurden.

Bei den Opfern handelt es sich laut der chilenischen Regierung um zwei mexikanische Staatsbürger, zwei Deutsche und eine Britin. Laut Berichten lokaler Medien seien sie auf einer Trekkingtour unterwegs gewesen.

Heftige Unwetter in der Region

In der Region waren zuvor heftige Unwetter gemeldet worden, wie «Emol» weiter berichtet. Es habe heftig geschneit. Zudem habe starker Wind geherrscht.

Die Behörden hoben hervor, dass der Nationalpark ein weitläufiges Gebiet darstellt, das mit Fahrzeugen nur schwer erreichbar sei. Aus diesem Grund sei das Paine-Massiv, insbesondere der Zugangsbereich zum Park, vorsorglich gesperrt worden.

+++Update folgt+++