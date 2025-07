Heftige Regenfälle Elf Tote binnen weniger Tage durch Unwetter in Südkorea

Nach seit fünf Tagen wiederkehrendem Starkregen in Südkorea ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens elf angestiegen. In dieser Woche wurden nach Angaben des Wetterdienstes in mehreren südlichen Regionen Rekordniederschläge verzeichnet.

