«Hands Off»-Proteste Hunderttausende Menschen demonstrieren gegen Donald Trump

Am vergangenen Samstag kam es in vielen Städten der USA zu Massenprotesten gegen den aktuellen Präsident Donald Trump. Auch in Tempe, Arizona gingen mehrere Hundert Menschen auf die Strasse. Unter dem Motto «Hands Off» demonstrierten sie gegen Trumps Präsidentschaft.

Publiziert: 15:28 Uhr