Italiens Regierungschefin Meloni trifft am Donnerstag US-Präsident Trump im Weissen Haus, um den von Trump initiierten Zollstreit zu besprechen. Trotz ihrer Nähe zu Trump kritisierte Meloni die neuen Zölle für die EU. Die Statements vor den Medien tickert Blick live.

1/4 Giorgia Meloni trifft sich am Donnerstag mit US-Präsident Donald Trump im Weissen Haus. Foto: LUDOVIC MARIN

Darum gehts Giorgia Meloni trifft Donald Trump im Weissen Haus

Treffen fokussiert auf Trumps Zollstreit mit der EU

Trump verkündete 10 Prozent Mindestzollsatz, später 90-Tage-Pause

Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni wird am Donnerstag von US-Präsident Donald Trump im Weissen Haus empfangen. Schwerpunkt des Treffens dürfte der von Trump angezettelte Zollstreit sein. Die ultrarechte Ministerpräsidentin steht dem US-Präsidenten nahe, hatte seine neuen Zölle für die EU-Länder aber kritisiert. Nach ihrer Rückkehr aus Washington wird Meloni am Freitag den US-Vizepräsidenten JD Vance in Rom empfangen.

Trump hatte Anfang April einen Mindestzollsatz von zehn Prozent für alle Handelspartner verkündet. Für rund 60 Länder verhängte er zunächst noch teils deutlich höhere Aufschläge. Für die EU waren Zölle von 20 Prozent vorgesehen. Eine Woche später vollzog der US-Präsident jedoch eine Kehrtwende und verkündete eine «Pause» für 90 Tage. Der Mindestsatz von zehn Prozent blieb jedoch bestehen.