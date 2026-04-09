DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Ausland
Saharastaub zieht am Wochenende über Europa
Halb Europa betroffen
Saharastaub zieht am Wochenende zu uns
Der Saharastaub wird von der Südwestströmung, von den iberischen Halbinseln her, Richtung Norden getragen. Eine Animation von The Weather Channel zeigt das Ganze.
Publiziert: 13:16 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Wetter- und Natur-Phänomene
1:02
Wetterchaos im Ferienparadies
Viel Schnee und Sturmböen auf Mallorca
1:08
Surreale Bilder
Himmel über Australien färbt sich rot
1:17
Mitten im Outback
Naturphänomen bei Australiens berühmtesten Berg
0:48
Schneedecke immer grösser
Zeitraffer-Videos begeistern das Netz
1:12
Rekordtemperaturen in Kanada
Sogar Niagara-Fälle teilweise eingefroren
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen