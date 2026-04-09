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Halb Europa betroffen
Saharastaub zieht am Wochenende zu uns

Der Saharastaub wird von der Südwestströmung, von den iberischen Halbinseln her, Richtung Norden getragen. Eine Animation von The Weather Channel zeigt das Ganze.
Publiziert: 13:16 Uhr
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