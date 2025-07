Hai-Attacke am Ballermann? Touristin an Mallorca-Strand schwer verletzt

Am Dienstag erlitt eine 85-jährige Touristin in Mallorca eine schwere Bisswunde am Bein. Erste Vermutungen deuten darauf hin, dass die Verletzung von einem Hai zugefügt wurde. Der Strand wurde deshalb evakuiert.

Publiziert: vor 23 Minuten | Aktualisiert: vor 12 Minuten