Schwere Anschuldigung von US-Präsident Donald Trump (78) an die Adresse seines Amtsvorgängers Joe Biden (82): Trump hat Biden beschuldigt, den Krieg in der Ukraine begonnen zu haben.

Trump machte die Aussagen am Donnerstag im Oval Office vor Reportern. Bidens Versprechen einer Nato-Mitgliedschaft an die Ukraine habe den Konflikt provoziert. Dabei wiederholte Trump seine frühere Behauptung, dass es unter seiner Führung niemals zum Krieg gekommen wäre.

Trump: «Ich sehe keine Möglichkeit, dass ein Land in der Position Russlands es zulassen könnte, dass (die Ukraine) der Nato beitritt.» Er sei überzeugt, deshalb habe der Krieg begonnen. «Ich glaube, das ist der Grund, warum der Krieg begann, weil Biden sagte, dass sie der Nato beitreten könnten, und das hätte er nicht sagen sollen.»

«Sehr dumm»

«Ich denke, Biden ist inkompetent. Als er sagte, sie könnten der Nato beitreten, war das meiner Meinung nach eine sehr dumme Aussage.» Biden habe wohl gemeint, so Trump, dass es in Ordnung sei, wenn Russland einen kleineren Einmarsch mache. «Ich dachte», so Trump, «das war eine sehr blöde Aussage.»

Trump stand auch zu den Äusserungen seines Verteidigungsministers Pete Hegseth (44) vom Mittwoch über die Aussichten der Ukraine auf eine Nato-Mitgliedschaft. Diese Äusserungen seien «ziemlich akkurat», so Trump.

Hegseth schloss einen Nato-Beitritt Kiews als Teil eines Friedensabkommens aus. «Die Vereinigten Staaten glauben nicht», so Hegseth, «dass die Nato-Mitgliedschaft der Ukraine ein realistisches Ergebnis einer Verhandlungslösung ist.»

Merz erwartet harte Ansagen Washingtons zu Europa

Signale aus Washington deuten darauf hin, dass die USA Europa zu einem Nebenschauplatz erklären. Washington ist auch nicht bereit, Soldaten bereitzustellen, um eine Friedenslösung in der Ukraine abzusichern. Auch ein Nato-Einsatz wird ausgeschlossen.

Der deutsche Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz (69) erwartet am Freitag von US-Vizepräsident J. D. Vance (40) auf der Münchner Sicherheitskonferenz eine «brutal harte Ansage» an Europa. «Das wird eine konfrontative Rede», sagte Merz gestützt nach seinen Worten auf Angaben aus US-Kreisen am Donnerstagabend in der ZDF-Wahlsendung «Klartext».

«Ich bin mittlerweile sehr pessimistisch, was die Aussichten für die Ukraine angeht», sagte Merz nach dem Telefonat Trumps mit Russlands Präsident Wladimir Putin (72) ohne jegliche Rücksprachen mit europäischen Regierungen oder mit den Ukrainern selbst. Der CDU-Chef kritisierte, dass der Westen und auch Deutschland die Ukraine nicht während des Krieges stärker unterstützt hätten – sonst «hätte es die Gelegenheit geben können, diesen Krieg früher zu beenden».

«Zeitwende am Wochenende»

«Die Zeitenwende kommt an diesem Wochenende», sagte Merz. «Diese Sicherheitskonferenz wird uns noch lange in Erinnerung bleiben.» Er hoffe sehr, dass die europäischen Staaten vorbereitet seien: «Sie brauchen ein Konzept und ich hoffe, dass sie eins haben.» Es werde «einen Sprung ins kalte Wasser» geben und «der wird wehtun».

Notwendig sei nun, den USA selbstbewusst zu begegnen. Die Amerikaner hätten «keinen Respekt vor Menschen, die sich kleiner machen, als sie sind», betonte Merz: «Wenn Sie als Zwerg kommen, werden Sie als Zwerg behandelt.»

Erstes Direkttreffen zwischen Moskau und Kiew?

US-Vizepräsident Vance hält am Freitag auf der Sicherheitskonferenz eine mit Spannung erwartete Rede.

Nach Angaben von Trump wollen sich am Rande der Konferenz auch hochrangige Unterhändler aus den USA und Russland zu Gesprächen über den Ukraine-Krieg treffen. «Die Ukraine ist übrigens auch eingeladen», sagte Trump im Weissen Haus. Wer genau aus welchem Land dabei sein werde, wisse er nicht. Aber es handle sich um «hochrangige Vertreter» der drei Länder.

Die Teilnahme von Vertretern Moskaus und Kiews würde die ersten Direktgespräche zwischen den beiden Konfliktparteien seit Ausbruch des Krieges im Februar 2022 markieren.