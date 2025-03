Ein Fedex-Flugzeug geriet kurz nach dem Start vom Newark Liberty International Airport in New Jersey in Flammen. Augenzeugen filmten den Vorfall, der in den sozialen Medien verbreitet wurde. Der Flug kehrte sicher nach Newark zurück.

1/2 Eine Fedex-Maschine musste am Samstagmittag Schweizer Zeit kurz nach dem Start umkehren. Foto: Screenshot X

Auf einen Blick Fedex-Flugzeug geht kurz nach Start in Flammen auf

Augenzeuge filmt brennendes Flugzeug im Sinkflug

Flug startete um 13.58 Uhr und landete um 14.07 Uhr Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Marian Nadler Redaktor News

Das will wirklich kein Pilot erleben: Am Samstagmorgen Schweizer Zeit verbreiteten sich in den sozialen Medien Aufnahmen, die ein grosses Flugzeug des Kurierunternehmens Fedex zeigen, aus der in der Luft Feuer fing. Kurz nach dem Start ging der Jet im Bereich der rechten Turbine teilweise in Flammen auf.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ein verängstigter Augenzeuge ruft in einem Video, das den Moment der Explosion an Bord zeigt, im Hintergrund immer wieder «Oh mein Gott!» und «Oh Scheisse!». Dabei filmt er, wie das brennende Flugzeug in den Sinkflug übergeht. «Ich habe auch eine Explosion gehört», schreibt er dazu.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ursache: Vogelschlag

Flugdaten von FlightAware zufolge startete der Flammen-Jet vom Newark Liberty International Airport in New Jersey in den USA. Der Flug startete um 13.58 Uhr Schweizer Zeit und landete um 14.07 Uhr wieder in Newark. Ursprünglich war ein Flug nach Indianapolis geplant gewesen. Der Flugbetrieb wurde am Flughafen für kurze Zeit eingestellt, mittlerweile läuft alles wieder normal.

Ursache ist laut «NBC News» ein Vogelschlag. Verletzte wurden keine gemeldet.