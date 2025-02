«Hab ich das mal gesagt?» Trump vergisst, dass er Selenski einen Diktator nannte

US-Präsident Donald Trump (78) wurde am Donnerstag im Weissen Haus zu seinen Äusserungen über den ukrainischen Staatschef Wolodimir Selenski (47) befragt. Trump hatte Selenski in einem Social-Media-Beitrag am 19. Februar als «Diktator ohne Wahlen» bezeichnet.

Publiziert: 20:07 Uhr | Aktualisiert: 20:17 Uhr