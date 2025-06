Trump trifft Selenski

Sind sich nicht immer in allem einig: US-Präsident Donald Trump und der ukrainische Staatschef Wolodimir Selenski. Foto: AFP

US-Präsident Donald Trump (79) hat bestätigt, dass er am Rande des Nato-Gipfels in Den Haag voraussichtlich mit dem ukrainischen Staatschef Wolodimir Selenski (47) zusammentrifft. «Ja, ich werde ihn wahrscheinlich treffen», sagte Trump am Dienstag vor Journalisten in seiner Präsidentenmaschine Air Force One auf dem Flug in die Niederlande.

Danach gefragt, welche Worte er in Den Haag an Selenski richten werde, sagte Trump: «Ich werde sagen: Wie läufts? Er ist in einer schwierigen Lage, hätte da nie hineingeraten müssen.»

Am Morgen hatte ein hochrangiger Mitarbeiter des ukrainischen Präsidialamts AFP gesagt, dass ein Treffen von Selenski und Trump in Den Haag für den frühen Mittwochnachmittag vorgesehen sei. Die Details der Begegnung würden noch abgestimmt. Selenski will den Angaben zufolge mit Trump über «Sanktionen gegen Russland» sprechen, das im Februar 2022 den Krieg gegen die Ukraine begonnen hatte. Ausserdem solle es um den Kauf von Rüstungsgütern aus den USA, insbesondere Luftabwehrsysteme, gehen.