Eine 75-Jährige wurde in Japan festgenommen, nachdem sie die Leiche ihrer Tochter 20 Jahre lang in einem Tiefkühler aufbewahrt hatte. Die Polizei entdeckte die sterblichen Überreste in einem Haus in der Präfektur Ibaraki.

Die Frau gab an, den Tiefkühler extra dafür gekauft zu haben, um darin die Leiche der Tochter aufzubewahren. (Symbolbild) Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts 75-jährige Frau in Japan festgenommen, Leiche der Tochter im Tiefkühler aufbewahrt

Mutter ging selbst zur Polizei und wies auf die Leiche hin

Tochter wäre heute 49 oder 50 Jahre alt, Leiche seit 20 Jahren aufbewahrt

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

In Japan hat die Polizei eine 75-jährige Frau festgenommen, die 20 Jahre lang die Leiche ihrer Tochter in einem Tiefkühler aufbewahrt haben soll. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte, hatten Ermittler die Leiche in einem Haus in der Präfektur Ibaraki nordöstlich von Tokio entdeckt.

Die 75-Jährige gab demnach an, es handele sich um die sterblichen Überreste ihrer Tochter. Sie war nach Polizeiangaben 1975 geboren worden, sie wäre heute also 49 oder 50 Jahre alt. Zur Feststellung der Todesursache ordnete die Polizei eine Autopsie der schon verwesten Leiche an.

Extra für tote Tochter gekauft

Die Mutter war den Angaben zufolge am Dienstag in Begleitung eines Familienmitglieds selbst zur Polizei gegangen und hatte die Ermittler auf die Leiche in ihrem Tiefkühler hingewiesen. Die Frau gab demnach an, sie habe den Tiefkühler nach dem Tod ihrer Tochter gekauft und die nur mit einem T-Shirt und Unterwäsche bekleidete Leiche hineingelegt, weil es im Haus stark nach Verwesung gerochen habe.

Die Frau hat den Angaben zufolge mehrere Kinder, Einzelheiten nannte die Polizei aber nicht. Seit dem Tod ihres Mannes vor einigen Wochen habe die Frau allein gelebt, sagte der Sprecher.