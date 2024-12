Die italienische Journalistin Cecilia Sala wurde in Teheran festgenommen. Foto: Shutterstock

Auf einen Blick Italienische Journalistin im Iran festgenommen

Italien verfolgt den Fall aufmerksam

Reporterin wurde in Teheran von der Polizei in Gewahrsam genommen

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Im Iran ist eine italienische Journalistin festgenommen worden. Die Frau, die für die Tageszeitung «Il Foglio» arbeitet, wurde bereits am 19. Dezember in der Hauptstadt Teheran von der Polizei in Gewahrsam genommen, wie das Aussenministerium in Rom mitteilte.

Demnach ging die Reporterin im Iran ihrer journalistischen Tätigkeit nach. Unklar blieb zunächst, was ihr konkret zur Last gelegt wird.

Der italienische Aussenminister Antonio Tajani versicherte in einer Erklärung, den Fall «mit grösster Aufmerksamkeit» zu verfolgen. Italien arbeite mit den iranischen Behörden zusammen, um die Rechtslage zu klären und die Haftbedingungen zu überprüfen. An diesem Freitag habe die italienische Botschafterin im Iran die inhaftierte Journalistin besucht.