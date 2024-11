Grünes Licht für Pläne von Verteidigungsminister Pistorius Deutschland will wieder eine Wehrpflicht, weil Soldaten fehlen

Verteidigungsminister Boris Pistorius will die Wehrerfassung in Deutschland wieder einführen. Ab 2024 sollen alle 18-jährigen Männer ihre Bereitschaft zum Militärdienst in einem digitalen Fragebogen angeben, um die Bundeswehr zu stärken.