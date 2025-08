Syrien will Supermärkte und U-Bahnen bauen

Auf diesem von der amtlichen syrischen Nachrichtenagentur SANA via AP veröffentlichten Foto erhält der syrische Interimspräsident Ahmad al-Sharaa die endgültige Fassung des vorläufigen Wahlsystems für die Volksversammlung. Foto: Uncredited/SANA/AP/dpa Foto: Uncredited

Wie der Leiter der syrischen Investitionsbehörde, Talal al-Hilali, bei einer Investitionskonferenz in Damaskus erklärte, zählen zu den wichtigsten Projekten der Ausbau des Flughafens Damaskus, der Bau einer Metro in der Hauptstadt sowie mehrere Hochhaus- und Einkaufszentrenprojekte. «Sie sind Motoren für die Schaffung von Arbeitsplätzen und Signale für ein erneuertes internationales Vertrauen in Syrien», so al-Hilali.

Die Vereinbarungen mit internationalen Unternehmen wurden im Präsidentenpalast in Damaskus unter Anwesenheit von Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa und des US-Sondergesandten für Syrien, Thomas Barrack, unterzeichnet. Al-Hilali betonte, Syrien sei «offen für Investitionen» und wolle gemeinsam mit vertrauenswürdigen Partnern «ein neues Kapitel von Aufschwung und Wiederaufbau» schreiben.