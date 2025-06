Grosskatzen-Jagd in Deutschland

1/5 Ein Video, das in den sozialen Medien kursiert, soll die Raubkatze zeigen. Foto: X @BreakingIEN

Darum gehts Mögliche Raubkatze im Osten Deutschlands gesucht, vermutlich ein Puma

Drohnen und Experten im Einsatz, Tier soll betäubt und abtransportiert werden

Bevölkerung über Warn-App Nina informiert, drei Drohnen-Teams im Einsatz Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Im Osten Deutschlands wird eine mögliche Raubkatze mit Drohnen gesucht. «Mit 80-prozentiger Sicherheit handelt es sich um einen Puma», sagte die zuständige Referentin des Saalekreises (Sachsen-Anhalt), Sabine Faulstich.

Es seien drei Teams mit Drohnen in dem Gebiet unterwegs. Sollte das Tier gesichtet werden, soll ein Experte das Tier betäuben. Anschliessend soll es zu einem Zoo gebracht werden.

Video soll keine Fälschung sein

Am Montagabend hatte der Landkreis die Bevölkerung über die Warn-App Nina über die Sichtung einer Grosskatze am Geiseltalsee informiert. Zuvor hatte es in den sozialen Netzwerken ein Video gegeben, das das Tier zeigen soll.

Man sei sehr sicher, dass es sich bei dem Video nicht um eine Fälschung handle, betonte Faulstich. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, sich keinesfalls dem Tier zu nähern oder sich in Wiesen und Wäldern aufzuhalten.

Die Suche weckt Erinnerung an den Sommer 2023, als in Berlin Hunderte Einsatzkräfte zwei Tage lang wie wild nach einer angeblichen Löwin suchten. Letztlich stellte sich heraus, dass es sich um ein Wildschwein handelte.