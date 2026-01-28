Wo ist Bairem L.? Der 5-Jährige wird seit 12:45 Uhr in Osnabrück in Deutschland vermisst. Der Junge ist auf Hilfe angewiesen.

Darum gehts Fünfjähriger Bairem L. seit 12:45 Uhr in Osnabrück vermisst

Zuletzt im CKO Krankenhaus bei einer Rutsche gesehen

Grösse 100 cm, schwarze Kleidung, Polizei unter Nummer 110 kontaktieren

Johannes Hillig Redaktor News

Seit 12:45 Uhr wird in Osnabrück der 5-jährige Bairem L. vermisst.

Der Bub wurde zuletzt im Christliches Kinderhospital Osnabrück an der Johannisfreiheit, im Bereich einer dortigen Rutsche innerhalb des Gebäudes, gesehen.

«Bairem L. ist auf Hilfe angewiesen»

Wo er sich jetzt befindet, ist unklar. Die Polizei sucht mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach dem Kind und bittet die Bevölkerung um Hilfe. Bairem L. ist zirka 1 Meter gross. Er trug zuletzt eine schwarze dicke Jacke, eine dunkle Hose und schwarze Adidas-Schuhe.

«Bairem L. ist auf Hilfe angewiesen», schreibt die Polizei in dem Aufruf. Und weiter: «Wenn Sie den Jungen sehen oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort haben, melden Sie sich bitte umgehend bei der Polizei unter der Nummer 110. Sprechen sie den Jungen an und warten auf das Eintreffen der Polizei.»