Grossfahndung in Deutschland
Bub verschwindet aus Spital – auf Hilfe angewiesen

Wo ist Bairem L.? Der 5-Jährige wird seit 12:45 Uhr in Osnabrück in Deutschland vermisst. Der Junge ist auf Hilfe angewiesen.
Publiziert: vor 14 Minuten
Bairem L. wird seit dem Mittag vermisst.
Foto: Polizei

Darum gehts

  • Fünfjähriger Bairem L. seit 12:45 Uhr in Osnabrück vermisst
  • Zuletzt im CKO Krankenhaus bei einer Rutsche gesehen
  • Grösse 100 cm, schwarze Kleidung, Polizei unter Nummer 110 kontaktieren
Johannes Hillig

Seit 12:45 Uhr wird in Osnabrück der 5-jährige Bairem L. vermisst.

Der Bub wurde zuletzt im Christliches Kinderhospital Osnabrück an der Johannisfreiheit, im Bereich einer dortigen Rutsche innerhalb des Gebäudes, gesehen.

«Bairem L. ist auf Hilfe angewiesen»

Wo er sich jetzt befindet, ist unklar. Die Polizei sucht mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach dem Kind und bittet die Bevölkerung um Hilfe. Bairem L. ist zirka 1 Meter gross. Er trug zuletzt eine schwarze dicke Jacke, eine dunkle Hose und schwarze Adidas-Schuhe.

«Bairem L. ist auf Hilfe angewiesen», schreibt die Polizei in dem Aufruf. Und weiter: «Wenn Sie den Jungen sehen oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort haben, melden Sie sich bitte umgehend bei der Polizei unter der Nummer 110. Sprechen sie den Jungen an und warten auf das Eintreffen der Polizei.»

