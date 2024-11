Grosser Polizeieinsatz in London US-Botschaft abgesperrt – verdächtiges Paket gefunden

Verdächtiges Paket vor US-Botschaft in London: Polizei führt kontrollierte Sprengung durch. Ermittlungen dauern an, Absperrungen bleiben bestehen. Lauter Knall in der Gegend war Teil des Einsatzes.