In der schwedischen Stadt Örebro läuft derzeit Grosseinsatz wegen Schüssen vor einer Moschee. Die Polizei bestätigt Verletzte. Noch ist das Ausmass der Lage unübersichtlich.

In Örebro läuft eine grössere Fahndung nach einem Täter. Foto: Shutterstock

Schüsse nahe einer Moschee, mehrere Verletzte und eine unübersichtliche Lage. In der schwedischen Stadt Örebro läuft derzeit ein Grosseinsatz der Polizei.

Medienberichten zufolge fand in der Moschee ein Freitagsgebet statt, als mehrere Schüsse direkt davor abgegeben wurden. Der Täter habe danach die Flucht ergriffen. Wie schwedische Medien unter Berufung auf Polizeiangaben berichten, wurden zwei Menschen angeschossen und verletzt. Zum Zustand der Verletzten gibt es aktuell noch keine Informationen.

Polizei tappt im Dunkeln

Derzeit befindet sich der Täter noch auf der Flucht, teilt die örtliche Polizei mit. In einer Pressemitteilung erklären die Behörden: «Es ging ein Anruf wegen eines mutmasslichen schweren Gewaltverbrechens im Zusammenhang mit einer Moschee in Örebro ein. Mehrere Rettungsdienste und die Polizei sind vor Ort.»

Erst im Februar waren bei einem Amoklauf an einer Schule in Örebro elf Menschen getötet worden.