Am Montagmittag ist rund 40 Kilometer von Vaduz entfernt ein Flugzeug im österreichischen Bezirk Bludenz abgestürzt. Ein Grosseinsatz läuft.

Flugzeug stürzt in Vorarlberg ab

Grosseinsatz in Österreich

Teile der abgestürzten Maschine sollen bereits gefunden worden sein, teilte die Polizei mit. (Symbolbild)

Marian Nadler Redaktor News

Am Montagmittag ist in der österreichischen Ortschaft Brand im Bezirk Bludenz ein Kleinflugzeug abgestürzt. Das berichteten mehrere österreichische Medien, darunter ORF, übereinstimmend. Zeugen zufolge waren in Brand Motorengeräusche und beim Aufprall des Flugzeugs ein lauter Knall zu hören.

Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten waren auf dem Weg zur Absturzstelle. Auch sollen Suchhunde im Einsatz sein. Teile der abgestürzten Maschine sollen bereits gefunden worden sein, teilte die Polizei mit.

Noch unklar ist, wie viele Menschen sich in dem Flugzeug befanden und ob sie überlebt haben. Die Suche wird durch dichten Nebel erschwert. Ein Einsatz von Helikoptern ist momentan nicht möglich. Brand liegt rund 40 Kilometer von Vaduz in Liechtenstein entfernt.