Ein Autofahrer fuhr auf der Île d'Oléron in Frankreich in eine Menschenmenge und verletzte mehrere Personen, davon zwei schwer. Der Fahrer wurde festgenommen.

Ein Autofahrer raste am Mittwochmorgen auf der Île d'Oléron im Westen Frankreichs mit seinem Auto in eine Menschenmenge. Mindestens fünf Personen wurden dabei verletzt, wie «Le Parisien» berichtet – mehrere befinden sich in kritischem Zustand.

Der Fahrer wurde festgenommen. Es handelt sich beim Mann um einen französischen Staatsbürger in seinen Dreissigern.

Fahrer rief «Allahu Akbar»

Ersten Erkenntnissen zufolge rief der Fahrer «Allahu Akbar», bevor er die Personen erfasste. Diese Information bestätigte die Staatsanwaltschaft kurz nach Bekanntwerden des Vorfalls. Nach der Tat soll der Franzose versucht haben, sein Auto anzuzünden.

Die Festnahme sei kompliziert verlaufen. «Er widersetzte sich seiner Festnahme und musste mit einem Elektroschocker überwältigt werden», so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Was war das Motiv?

Die Ermittler prüfen derzeit das Motiv des Mannes. Sie untersuchen auch die Möglichkeit, dass der Fahrer an einer psychischen Störung litt.

Laut «Le Parisien» handelt es sich bei dem Verhafteten um einen Einheimischen. «Er ist für seine zahlreichen Vergehen bekannt, insbesondere aufgrund seines regelmässigen Drogen- und Alkoholkonsums», sagte Christophe Sueur, Bürgermeister der Ortschaft Saint-Pierre-d'Oléron, gegenüber der Zeitung.

Ermittlungen zu möglichem terroristischen Motiv laufen

«Unseren Informationen zufolge ist der Mann nicht in der Akte zur Prävention von Radikalisierung und Terrorismus verzeichnet», so Sueur.

In einer auf X veröffentlichten Nachricht gab Innenminister Laurent Nuñez an, dass er diesen Mittwoch «auf Wunsch des Premierministers» in die Region reisen werde.

