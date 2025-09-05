Darum gehts
- Schüler greift Lehrerin in Essener Berufsschule mit Messer an
- Polizei umstellt Gebäude und löst Amok-Alarm aus
- Spezialeinheiten durchsuchen Räume, Polizeihubschrauber kreist über Gebäude
Im nordrhein-westfälischen Essen läuft derzeit ein Grosseinsatz von Polizei und Rettungsdiensten. Nach «Bild»-Informationen soll ein Schüler in einer Berufsschule im Essener Nordviertel eine Lehrerin mit einem Messer attackiert haben.
Der Angriff ereignete sich im Bildungspark. Der Täter soll der Lehrerin in den Bauch gestochen haben. Das Opfer wurde schwer verletzt und wird im Uniklinikum notoperiert. Ob Lebensgefahr besteht, ist derzeit unklar.
Mutmasslicher Täter auf der Flucht
Der mutmassliche Angreifer ist nach der Tat geflüchtet. Ob er noch weitere Personen verletzt hat, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei ist seit 9.30 Uhr im Einsatz. Die Einsatzkräfte haben das Gebäude mit schwer bewaffneten Beamten in Schutzausrüstung umstellt und Amok-Alarm ausgelöst.
Spezialeinheiten der Polizei sind inzwischen eingetroffen und sollen die Schulräume durchsuchen. Über dem Gebäude kreist derzeit ein Polizeihelikopter.
Zu den Hintergründen oder einem mutmasslichen Täter machte ein Polizeisprecher auf Nachfrage zunächst keine Angaben. Auch zur Schwere der Verletzung der Lehrerin äusserte sich die Polizei zunächst nicht. Die Ermittlungen dauerten an.
+++ Update folgt +++