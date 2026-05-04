Auto rast in Leipzig (D) in Menschenmenge

In der Leipziger Innenstadt ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Es handelt sich mutmasslich um Jeffrey K. (33). Er war polizeibekannt. Es starben mindestens zwei Personen an den Folgen der Amokfahrt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Auto fährt in Leipzig in Menschenmenge, zwei Tote und Verletzte

Grauer VW Taigo, Tatverdächtiger wurde festgenommen

40 Feuerwehrleute, 40 Rettungskräfte und Rettungshelikopter im Einsatz

Grosseinsatz in Leipzig (D): Wie der Mitteldeutsche Rundfunk MDR zuerst berichtete, ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Eine Polizeisprecherin bestätigte zunächst gegenüber Blick: «Ein Auto fuhr durch die Innenstadt – es gibt mehrere verletzte Personen.»

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Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung sagte gegenüber Reportern vor Ort, dass zwei Personen ums Leben gekommen sind. Die Staatsanwaltschaft bestätigte diese Zahl an einer Pressekonferenz am Montagabend und meldete ausserdem «eine Vielzahl von Verletzten». Ausserdem sind drei Personen schwer verletzt worden.

«Der Täter liess sich im Fahrzeug widerstandslos festnehmen», erklärt Leipzigs Polizeipräsident an der Pressekonferenz. Es handle sich um einen 33-jährigen deutschen Staatsbürger. Laut Informationen der «Leipziger Volkszeitung» handelt es sich bei dem mutmasslichen Täter um Jeffrey K. Er sei vor der Tat bereits polizeibekannt gewesen und habe noch bis Januar 2026 in einem Leipziger Boxclub ehrenamtlich Trainings für Anfänger geleitet.

1:30 Innenminister über Amokfahrt: «Der Täter ist ein 33-jähriger Deutscher»

Video zeigt Festnahme

Wie «Bild» und «Focus» übereinstimmend berichten, haben die Polizeibeamten bei dem mutmasslichen Täter psychische Auffälligkeiten festgestellt. Der MDR habe zudem Hinweise darauf gefunden, dass der 33-Jährige erst vor kurzem aus der Psychiatrie entlassen wurde.

Dies bestätigt später auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Er sprach in der «Leipziger Volkszeitung» von einem «psychisch auffälligen, deutschen Staatsbürger». Er gehe von einer mutmasslichen «Amokfahrt» aus. Sachsens Innenminister Armin Schuster sprach an der Pressekonferenz am Abend zudem von einem «Einzeltäter» und einem «Amoktäter».

Die Staatsanwaltschaft ermittelt unterdessen wegen Modes in zwei Fällen sowie versuchten Mordes in mindestens zwei Fällen, wie der MDR berichtet. Blick liegt ein Video vor, das die Festnahme des mutmasslichen Täters zeigt.

0:11 Nach Fahrt in Menschenmenge: Hier nimmt die Polizei einen Mann fest

Belebte Fussgängerzone

Der Vorfall ereignete sich an der Grimmaischen Strasse. Das ist eine belebte Fussgängerzone in der Leipziger Innenstadt. Mehrere Geschäfte mussten Berichten zufolge wegen des Einsatzes schliessen. Nach Informationen der «Leipziger Volkszeitung» ist das Auto etwa 500 Meter vom Augustusplatz durch die Grimmaische Strasse entlang des Marktes bis zur Thomasgasse gefahren.

Laut dem Leipziger Branddirektor Axel Schuh waren rund 40 Feuerwehrkräfte und 40 Rettungskräfte vor Ort. Mehreren Medienberichten zufolge stand auch ein Rettungshelikopter im Einsatz.

«Eine Frau stürzte vom Dach des Wagens»

«Es gab ein lautes Motorengeräusch – und einen Knall», erzählt ein Augenzeuge der «Leipziger Volkszeitung». Er konnte den Vorfall aus einem lokalen Biergarten beobachten. Alle Gäste seien nach dem Knall sofort zum Tatort geeilt. «Es war wirklich eine riesige Hilfsbereitschaft.» Einige Menschen hätten versucht, eine Frau zu reanimieren.

«Ich habe einen furchtbaren Aufprall gehört», sagt ein anderer Augenzeuge gegenüber RTL. «Menschen haben geschrien – und einige haben auf das Auto eingeschlagen, eingetreten und getrommelt.»

Wiederum ein anderer schildert den Moment der Festnahme. «Als der Wagen an den Pollern zum Stehen kam, stürzte eine Frau vom Dach des Wagens», zitiert die «Leipziger Volkszeitung» den Mann. Passanten hätten sofort erste Hilfe geleistet. «Um den Wagen bildete sich schnell eine ungefähr 15-köpfige Menschenmenge, die den Fahrer offensichtlich durch das offene Fenster des PKW zerren wollte.» Dieser habe sich auf den Beifahrersitz «gerettet», so der Augenzeuge weiter. Erst die Polizei habe ihn aus dem Auto und zu Boden gebracht.

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