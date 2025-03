In Wien kam es zu einem Grosseinsatz am Stephansdom. Der Bereich wurde grossräumig abgesperrt. Inzwischen gab die Polizei Entwarnung.

Am späten Dienstagabend kam es Wien zu einem Grosseinsatz der Polizei rund um den Stephansdom. Foto: Matthias Röder/dpa/Symbolbild

Auf einen Blick Polizeieinsatz am Stephansdom wegen herrenlosem Rucksack beendet

Diensthunde und Absperrungen sorgten für Sicherheit am Stephansdom

Wiener Hauptbahnhof wurde am Montag wegen Bombendrohung vollständig evakuiert Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Daniel Macher Redaktor News

Am späten Dienstagabend kam es zu einem Grosseinsatz der Polizei rund um den Stephansdom, wie Heute.de berichtete. Die Beamten sperrten den Bereich vor der Kathedrale grossräumig ab. Laut Augenzeugenberichten durften Passanten die Absperrungen nicht passieren. Auch Diensthunde waren vor Ort im Einsatz. Mittlerweile konnte die Polizei Entwarnung geben. Grund für den Einsatz war ein herrenloser Rucksack. Der Einsatz wurde beendet.

Reihe von Vorfällen in Wien

Der Vorfall reiht sich in eine Serie von Ereignissen ein, die in den letzten Tagen für Unruhe in der österreichischen Hauptstadt sorgten. Erst am Montag musste der Wiener Hauptbahnhof wegen einer Bombendrohung komplett evakuiert werden. Ein Grossaufgebot der Polizei war stundenlang im Einsatz, bevor am späten Nachmittag Entwarnung gegeben werden konnte.

Nur wenige Stunden nach diesem Vorfall ereignete sich ein weiterer Zwischenfall im Stadtzentrum. Ein Lieferwagen raste über den Graben und prallte gegen die historische Pestsäule. Der Fahrer, der laut Zeugenaussagen alkoholisiert und psychisch beeinträchtigt wirkte, soll «Allahu Akbar» gerufen haben. Er versuchte, zu Fuss zu flüchten, wurde aber von einer Polizeistreife in der Nähe des Unfallortes festgenommen.