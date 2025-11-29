Zwei Schwerverletzte bei Schiesserei in Köln

Gabriel KnupferRedaktor News
Im Köln herrscht Grossalarm: Wie die «Bild»-Zeitung berichtet, gab es am Freitagabend im Stadtteil Ossendorf eine Schiesserei. Zwei Männer wurden getroffen und schwer verletzt.
Auslöser war offenbar eine Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten bei der Motorworld-Halle im Stadtteil Ossendorf. Laut der Zeitung wurde ein Mann verhaftet. Die Polizei fahndet mit einem Grosseinsatz nach weiteren Beteiligten.
Zum Zeitpunkt der Schüsse lief eine Dinnershow in der Motorworld-Halle. Wegen der Schiesserei durften bis zu 1000 Gäste das Gebäude vorübergehend nicht verlassen.
+++ Mehr folgt +++