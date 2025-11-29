Zwei Schwerverletzte bei Schiesserei in Köln

Bei einer Auseinandersetzung in der deutschen Grossstadt Köln fielen am Freitagabend Schüsse. Zwei Männer wurden dabei schwer verletzt. Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach den Beteiligten.

Gabriel Knupfer Redaktor News

Im Köln herrscht Grossalarm: Wie die «Bild»-Zeitung berichtet, gab es am Freitagabend im Stadtteil Ossendorf eine Schiesserei. Zwei Männer wurden getroffen und schwer verletzt.

Auslöser war offenbar eine Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten bei der Motorworld-Halle im Stadtteil Ossendorf. Laut der Zeitung wurde ein Mann verhaftet. Die Polizei fahndet mit einem Grosseinsatz nach weiteren Beteiligten.

Zum Zeitpunkt der Schüsse lief eine Dinnershow in der Motorworld-Halle. Wegen der Schiesserei durften bis zu 1000 Gäste das Gebäude vorübergehend nicht verlassen.

+++ Mehr folgt +++