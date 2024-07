1/5 Michael Frison wird seit drei Tagen auf Sardinien vermisst.

Seit drei Tagen wird auf der italienischen Insel Sardinien mit einem Grossaufgebot nach einem Briten (25) gesucht. Michael Frison verschwand auf der Insel spurlos.

In einem Facebook-Post erhofft sich seine Mutter aus dem Netz Hilfe. «Mein Sohn Michael verschwand in der Nähe von Luogosanto, Valdicorru. Am Samstag, 13. Juli, um 17.18 Uhr zog er sich komplett aus und verschwand spurlos. Er ist 1,70 Meter gross, hat lange, braune Haare und trägt sie an den Seiten rasiert.»

«Er ist ein sehr lieber Junge»

Feuerwehrleute und die örtliche Waldschutzpolizei sind derzeit im Einsatz, wie die italienische Zeitung «Il Fatto Quotidiano» berichtet. Laut der Mutter befand sich der junge Mann zum Zeitpunkt seines Verschwindens in einem verwirrten Zustand.

«Die Suche hat begonnen. Feuerwehrleute und Waldschutz tun ihr Bestes, um ihn zu finden. Er ist ein sehr lieber Junge, ihr könnt euch ihm ohne Angst nähern. Wenn ihr ihn seht, haltet ihn bitte auf und sprecht mit ihm», erklärt sie auf Facebook.

Mutter appelliert an Bevölkerung

Bei der Frau gingen bereits mehrere Hinweise ein. Angeblich soll sich ihr Sohn in dem nur wenige Kilometer entfernten Arzachena befinden. «Die Polizei prüft die Meldung, es ist aber wichtig, dass jetzt jemand vor Ort ist.»

Sie versuche, so schnell wie möglich von England nach Sardinien zu reisen, um bei der Suche zu helfen. Sie appelliert aber auch an die Bevölkerung von Arzachena: «Wenn ihr Gelegenheit dazu habt, geht bitte hin und helft bei der Suche.»