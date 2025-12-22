Die Revolutionsgarden im Iran führen offenbar grossangelegte Raketentests durch. Beiträge in den sozialen Medien zeigen die Übungen in mehreren Teilen des Landes.

Darum gehts Iran führt grossangelegte Raketentests mit ballistischen Raketen durch

Israel warnt, Manöver könnten Vorbereitung für Überraschungsangriff sein

Janine Enderli Redaktorin News

Aufregung im Iran: Wie mehrere lokale Medien berichten, kommt es derzeit zu grossangelegten Raketentests im ganzen Land. «Es sieht so aus als würden die Revolutionsgarden eine intensive Übung abhalten», schreiben Anwohner auf Telegram.

In mehreren Teilen des Landes ist Raketenaktivität am Himmel zu beobachten, darunter in Mashhad, Kermanshah, Mahabad, Isfahan und Teheran.

Berichten zufolge werden ballistische Raketen getestet. Teil der Übungen sind auch Kampfjets und Militärhelikopter. Ziel der Manöver ist offenbar die Simulation von Luftabwehrszenarien.

Israel warnt vor Überraschungsangriff

Bereits in den vergangenen Tagen kam es zu Übungen. Israel warnte, dass die Manöver möglicherweise nicht nur routinemässige Übungen sind, sondern als Vorbereitung für einen Überraschungsangriff interpretiert werden könnten.

Gleichzeitig betonten einige US-Quellen, dass aktuell keine eindeutigen Hinweise auf einen unmittelbar bevorstehenden Angriff seitens des Iran vorliegen.