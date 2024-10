Schock am Hamburger Hauptbahnhof: Verdacht auf Marburg-Virus bei Rückkehrern aus Ruanda. Polizisten in Vollschutzanzügen im Einsatz. Der Zug fuhr später ohne Desinfektion weiter. Die Untersuchung der möglichen Infektion läuft.

Medizin-Student hatte Kontakt mit einem Infizierten in Ruanda

Plötzlich herrscht am Mittwoch grosse Aufregung am Bahnhof in Hamburg: Polizisten mit Atemschutzmasken und weitere Einsatzkräfte in Vollschutzanzügen stürmen zu einem bestimmten Zug. Der Grund: Verdacht auf Marburg-Virus. Ein Medizin-Student (26) und seine Freundin, die zuvor in Ruanda (Afrika) waren, könnten sich damit infiziert haben. Eine Gefahr für alle Passagiere an Bord.

«Das Gesundheitsamt hat im Rahmen des Infektionsschutzes über die Polizei eine Personenfestsetzung am Hauptbahnhof veranlasst», sagt Alexander Fricke, Sprecher des Bezirks Hamburg-Nord, zu «Bild». Ob die beiden Ruanda-Reisenden tatsächlich sich mit dem Marburg-Virus infiziert haben, wird nun untersucht.

Der Zug durfte am Abend schliesslich weiterfahren – und zwar ohne Sicherheitsmassnahmen. Keine Desinfektion oder Ähnliches.

Medizin-Student hatte Kontakt mit einem Marburg-Virus-Infizierten

Das Marburg-Virus stammt aus derselben Erregerfamilie wie das Ebolavirus. Es wird von Flughunden auf den Menschen übertragen und verbreitet sich unter Menschen durch engen Kontakt oder durch direkten Kontakt mit Körperflüssigkeiten. Zu den Symptomen der Marburg-Krankheit gehören hohes Fieber und starke Kopfschmerzen, später kommen Durchfall, Erbrechen und Blutungen hinzu. Die Sterblichkeit liegt laut WHO bei bis zu 88 Prozent.

Unfassbar: Der Medizin-Student fühlte sich offenbar schon auf dem Flug zurück nach Deutschland nicht wohl und stieg trotzdem in den Zug. Obwohl er zuvor in Ruanda Kontakt mit einem Infizierten hatte, der das Marburg-Virus hatte.

Die Gesundheitsbehörden in Ruanda hatten den Ausbruch der hochgefährlichen Viruserkrankung Ende September bekannt gegeben. Bisher ist unbekannt, wo der Ausbruch seinen Ursprung hat und wann es dazu kam. Ruanda gehört zu den kleinsten Staaten Afrikas, ist aber besonders dicht besiedelt.

Es gibt zurzeit keinen Impfstoff

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) schreibt zu dem Marburg-Virus, dass das Ansteckungsrisiko für Reisende zwar sehr gering sei, da die Übertragung nahen Kontakt mit einem Patienten oder einem infizierten Tier erfordert. «Allerdings sind zurzeit kein Impfstoff und keine zugelassene Therapie gegen Marburg-Fieber in der Schweiz erhältlich.»

Im Falle einer Epidemie stehe das BAG regelmässig in Kontakt mit seinen internationalen Partnern, um geeignete Massnahmen einzuleiten.

In anderen Ländern sind durch Reisende importierte Fälle möglich, aber äusserst selten. Angst müsse man jetzt nicht haben. «In der Schweiz wurde bis heute kein Fall registriert.»