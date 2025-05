Greta Thunberg über EInsatz «Es ist eine sehr riskante Mission»

Ein Schiff eines Aktionsbündnisses für den Gazastreifen ist nahe der Mittelmeerinsel Malta in Not geraten. Auf einem Schiff soll es ein Feuer gegeben haben. Aktivistin Greta Thunberg wollte nach eigenen Angaben an Bord des Schiffes gehen.

Publiziert: 16:52 Uhr