In einem Mehrfamilienhaus im sächsischen Meissen haben Einsatzkräfte drei leblose Kinder (1,2,3) sowie einen leblosen Mann (37) entdeckt. Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus.

Drei tote Kinder (†1, †2, †3) und lebloser Mann (†37) in Sachsen entdeckt

Grausamer Fund in Deutschland

Auf einen Blick Drei tote Kinder und ein Mann entdeckt

Ermittler vermuten schreckliches Verbrechen

Tatort wurde weiträumig abgesperrt

Daniel Macher Redaktor News

In einem Mehrfamilienhaus im sächsischen Meissen sind drei tote Kinder im Alter zwischen einem und drei Jahren sowie ein lebloser Mann entdeckt worden. Ein Notarzt konnte nur noch deren Tod feststellen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Dresden am Montag mitteilte.

Die Ermittler gehen dem Verdacht eines Tötungsdelikts nach.

«Die Polizei hat den Ereignisort abgesperrt und mit der Spurensicherung begonnen. Gleichzeitig wurden erste Befragungen von Anwohnern durchgeführt», so der Polizeisprecher Marko Laske am Montagmorgen, wie «Bild» berichtet.