Gouverneur von Kalifornien am WEF über Trump
«Seine Präsidentschaft endet im November»

Der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, sagt am Dienstag, dass Trump bei den Zwischenwahlen «vernichtet» und seine Präsidentschaft im November enden werde.
Publiziert: 12:32 Uhr
Das WEF 2026 in Davos
