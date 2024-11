Gnadengesuch abgelehnt South Carolina reichtet Häftling mit Giftspritze hin

In South Carolina wurde am Freitag der 59-jährige Afroamerikaner Richard Moore per Giftspritze hingerichtet. Gouverneur Henry McMaster lehnte ein Gnadengesuch ab. Moores Anwälte argumentierten, das Urteil sei rassistisch motiviert.