Giftige Farbe in China bestellt Über 200 Kindergartenkinder wegen Kuchen im Spital

Über 200 Kinder in einem Kindergarten in Nordwestchina wurden wegen einer Bleivergiftung ins Spital eingeliefert. Die Behörden entdeckten stark erhöhte Bleiwerte in Lebensmitteln, die mit online gekaufter, als ungeniessbar gekennzeichneter Farbe zubereitet wurden.

