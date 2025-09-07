Wenn Alcaraz im Final der US Open auf Sinner trifft, wird auch US-Präsident Donald Trump zuschauen. Aber nicht einfach von irgendwo. Trump wird auf Einladung von Rolex in der Rolex Suite sitzen.

Trump wurde von Rolex eingeladen. Foto: AFP via Getty Images

Darum gehts Finalspiel der US Open: Sinner gegen Alcaraz in New York

US-Präsident Trump schaut das Match in der Rolex Suite

Am Sonntagabend um 20 Uhr Schweizer Zeit findet in New York City das Finalspiel der US Open statt. Der Italiener Jannik Sinner trifft dabei auf den Spanier Carlos Alcaraz – es geht dabei nicht nur um den Turniersieg, sondern auch darum, wer künftig den Platz eins der Weltrangliste einnimmt.

Dem Match beiwohnen wird auch US-Präsident Donald Trump. Der 79-Jährige wird das Spiel auf Einladung von Rolex in der Rolex Suite im Stadion verfolgen. Das berichteten mehrere Medien am Sonntagabend übereinstimmend.

«Trump überzeugen, den Zollsatz zu senken»

Rolex ist Sponsor des Turniers und hat unter anderem deshalb eine eigene Suite im Arthur-Ashe-Stadion. Für die Schweiz bleibt nun zu hoffen, dass die Schweizer Uhrenmarke den Präsidenten wohlwollend stimmen kann, was die Schweizer Zölle anbelangt.

Tennisexperte Ben Rothenberg hat jedenfalls Hoffnung darauf: «Es würde mich nicht überraschen, wenn Rolex ihn eingeladen hat, weil das Unternehmen den US-Präsidenten überzeugen will, den hohen Zollsatz von 39 Prozent für die Schweiz zu senken.»

«Grossartig für den Tennissport»

Auf Anfrage von Rothenberg gab die Genfer Uhrenmanufaktur keine weiteren Hintergründe dazu bekannt, warum sie dem US-Präsidenten eine Einladung für seine Suite zukommen liess.

Sinner und Alcaraz freuen sich jedenfalls auf den prominenten Zuschauer. So erklärte Sinner im Vorfeld, dass sein Besuch «den Spielern eine Freude bereiten» werde. Alcaraz äusserte sich etwas zurückhaltender und sagte: «Ich werde versuchen, nicht darüber nachzudenken. Ich möchte nicht, dass ich deswegen nervös werde. Es ist grossartig für den Tennissport.»