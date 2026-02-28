Am späten Freitagabend ereignet sich in Niederurnen GL ein Arbeitsunfall. Ein Mann stirbt anschliessend im Spital.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein Arbeiter (25) stirbt bei Maschinenunfall in Niederurnen GL

Tödliche Kopf- und Oberkörperverletzungen

20 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Marian Nadler Redaktor News

Es passierte am Freitag um 23 Uhr: Ein Arbeiter (†25) war in Niederurnen GL mit Reinigungsarbeiten an einer Produktionsmaschine beschäftigt, als er dabei in die Maschine geriet. Wie es genau dazu kam, ist noch unklar.

Der Mann erlitt laut einer Medienmitteilung schwere Kopf- und Oberkörperverletzungen. Er wurde mit der Rega ins Spital geflogen, erlag aber noch in der Nacht den Verletzungen.

Die Umstände des Unfalls werden durch die Staatsanwaltschaft des Kantons Glarus und der Kantonspolizei Glarus untersucht. Von Kantonspolizei, Rettungsdienst Glarus, Rega, Feuerwehr Glarus Nord und Staatsanwaltschaft standen rund 20 Leute im Einsatz.