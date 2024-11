In der österreichischen Hauptstadt wurde ein Schweizer Staatsbürger (†70) tot in seiner Wohnung gefunden. Dringend tatverdächtig ist ein 26-jähriger Afghane, der zuvor bei dem Rentner lebte.

Laut mehreren Medienberichten wurde ein Mann (†70) am Donnerstag tot in seiner Wohnung in der Wiener Innenstadt aufgefunden. Zuvor meldeten sich Freunde des Opfers, die sich wegen ausbleibender Lebenszeichen Sorgen um den 70-Jährigen machten, bei der Polizei. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen Schweizer Staatsbürger, der in der österreichischen Hauptstadt wohnte. Er starb aufgrund «mehrerer massiver Stichverletzungen».

Dringend tatverdächtig ist ein Mann (26) aus Afghanistan, der zuvor über einige Jahre beim Schweizer lebte. Dieser hatte ihn 2018 aufgenommen, um ihm Deutsch beizubringen und ihn bei der Jobsuche zu unterstützen. Der 26-Jährige hielt sich legal in Österreich auf.

«Er hat den Mann gemeinsam mit dem Teufel umgebracht»

Im September 2024 zog er schliesslich aus der Wohnung des Schweizers aus – was dazu führte, ist bisher nicht bekannt. Hinweise aus dem Bekanntenkreis des Opfers brachten die Polizei auf seine Spur. Nach einer intensiven Fahndung konnte der mutmassliche Täter am Freitagnachmittag festgenommen werden.

Beim Verhör durch die Polizei soll der 26-Jährige wirre Aussagen zur Tat gemacht haben. Wie eine Polizeisprecherin gegenüber der Nachrichtenagentur APA erklärte, habe er «kein Motiv geäussert, aber gesagt, er hat den Mann gemeinsam mit dem Teufel umgebracht». Zudem hätte er eine «Teufelsstimme» in seinem Kopf gehört, die ihn dazu antrieb, den 70-Jährigen umzubringen.