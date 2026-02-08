In einem 45-Minuten-Gefecht boten Interessierte um eine Michelangelo-Zeichnung. Für einen Rekordpreis von 24,5 Millionen Franken wurde es in New York versteigert.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Eine erst kürzlich entdeckte Zeichnung von Michelangelo ist bei einer Auktion von Christie's in New York für 27,2 Millionen Dollar (rund 24,5 Millionen Franken) verkauft worden. Es handelt sich um eine nur wenige Zentimeter grosse Zeichnung eines Fusses, die als Vorbereitung für die Darstellung der Libyschen Sibylle an der Decke der Sixtinischen Kapelle gilt. Der Preis ist ein Auktionsrekord für Michelangelo und lag rund 20-fach über dem Schätzpreis.

Nach Angaben von Christie's dauerte das Bietergefecht rund 45 Minuten. Der Schätzpreis hatte ursprünglich bei 1,4 bis 1,8 Millionen Franken gelegen. Die Zeichnung war zuvor unbekannt und wurde von einer Spezialistin des Auktionshauses identifiziert, nachdem der Eigentümer ein Foto über ein Online-Bewertungsportal eingereicht hatte. Es ist die einzige bekannte Studie Michelangelos zur Decke der Sixtinischen Kapelle in Privatbesitz. Das Deckengemälde gehört zu seinen berühmtesten Werken überhaupt.

«Das übertraf alles»

«In den mehr als 23 Jahren, die ich in dieser Branche tätig bin, hatte ich das Privileg, viele grossartige Momente im Bereich der Alten Meister zu erleben – doch der heutige übertraf sie alle», sagte Andrew Fletcher, globaler Leiter der Abteilung Alte Meister bei Christie's, der das Höchstgebot im Auftrag seines Kunden abgab. «Dies war vermutlich die einzige Gelegenheit, die sich einem Sammler jemals bietet, eine Studie zu dem wohl grossartigsten Kunstwerk, das je geschaffen wurde, zu erwerben.»

Von den rund 600 erhaltenen Zeichnungen des Künstlers stehen nur etwa 50 im Zusammenhang mit dem Freskenzyklus im Vatikan. Der bisherige Rekord für einen bei einer Auktion erreichten Wert für eine Zeichnung Michelangelos lag bei 24,3 Millionen Dollar. Der Käufer der Fuss-Studie wurde nicht genannt.