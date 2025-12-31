DE
FR
Gehts noch dümmer?
Zwei Russen zünden Feuerwerk im Lift

Was als dummer Scherz beginnt, endet im Chaos: Am vergangenen Sonntag zünden zwei Männer in Murino (Russland) Feuerwerkskörper in einem Aufzug. Anwohner alarmierten umgehend die Polizei.
Publiziert: 14:42 Uhr
