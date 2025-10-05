US-Präsident Trump entsendet 300 Nationalgardisten nach Chicago, um «Beamte und Güter des Bundes» zu schützen. Die Massnahme folgt ähnlichen Einsätzen in anderen Städten und wird von Kritikern als übertrieben angesehen.

1/5 Trump hat Grund zum Strahlen: Seine Nationalgarde geht nach Chicago – gegen den Willen der Stadt. Foto: imago/UPI Photo

Nach Einsätzen in Los Angeles und Washington setzt US-Präsident Donald Trump die Nationalgarde nun auch in der Metropole Chicago ein. Trump habe die Entsendung von 300 Nationalgardisten in die Grossstadt im Bundesstaat Illinois angeordnet, teilte die Sprecherin des Weissen Hauses, Abigail Jackson, am Samstag (Ortszeit) mit. Sie sollten «Beamte und Güter des Bundes» schützen.

«Präsident Trump wird nicht die Augen verschliessen vor der Gesetzlosigkeit, die amerikanische Städte heimsucht», erklärte Jackson zur Begründung.

Bundesrichterin verhindert Entsendung nach Portland

Mit der Entsendung der Nationalgarde nach Chicago war schon länger gerechnet worden. Trump begründet die Einsätze in den von den oppositionellen Demokraten regierten Städten mit Ausschreitungen gegen die Einwanderungspolizei ICE und angeblich ausufernder Kriminalität. Kritiker werfen dem rechtspopulistischen Republikaner vor, das Ausmass der Kriminalität zu übertreiben, um auf diese Weise einen zunehmend autoritären Regierungsstil zu rechtfertigen.

Die Entsendung der Nationalgarde nach Portland im Bundesstaat Oregon wurde am Samstag vorläufig untersagt. Bundesrichterin Karin J. Immergut begründete ihre Entscheidung in der 33-seitigen Anordnung damit, dass die Proteste in Portland gegen Trumps rigide Migrationspolitik keine «Aufruhrgefahr» darstellten. Die örtlichen «regulären Strafverfolgungsbehörden» seien in der Lage, damit fertig zu werden. Ihre Anordnung gilt bis zum 18. Oktober.

Bei seiner Anordnung Ende vergangener Woche hatte Trump Portland als eine «vom Krieg zerstörte» Stadt bezeichnet. Er begründete die Truppenentsendung mit dem Schutz der Einwanderungspolizei vor «inländischen Terroristen» wie der linksgerichteten Antifa-Bewegung, die gegen den Faschismus kämpft.