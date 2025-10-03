Ein Lamborghini kam auf der A94 in München von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und geriet in Brand. Der 35-jährige Fahrer wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Die Luxuskarosse wurde bei dem Crash in zwei Teile gerissen.

1/4 In München ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall. Foto: Feuerwehr München

Auf der Autobahn A94 ereignete sich am Freitagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall. Gegen 16 Uhr war ein Fahrer mit seinem weissen Lamborghini Huracán Richtung München unterwegs. Bei einer Ausfahrt verlor der 35-jährige Lenker wohl die Kontrolle über das 640 PS starke Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und knallte gegen einen Baum.

Der Wagen wurde dabei in zwei Teile gerissen und geriet in Brand. Die Bilder, die die Münchner Feuerwehr veröffentlichte, sind schockierend. Der Fahrer überlebte schwer verletzt und wurde in den Schockraum eines Münchner Spitals gebracht.

Über die Höhe des Sachschadens konnte noch nichts genannt werden. Der Kaufpreis des Sportwagens jedoch startet bei um die 200'000 Franken.