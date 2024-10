Ein Gebäude ist in der spanischen Stadt Santander nach einer Gasexplosion eingestürzt. Mindestens eine Person starb, zehn weitere wurden verletzt. Zwei Personen werden noch vermisst.

Feuerwehrleute in Santander. (Archivbild) Foto: EFE

Auf einen Blick Gasexplosion in Santander: Ein Toter, zehn Verletzte

Gebäude im Stadtteil La Albericia eingestürzt

Suche nach zwei vermissten Personen läuft

Löscharbeiten am Samstagmorgen noch im Gange

Marian Nadler Redaktor News

Eine Person wurde tot in den Trümmern eines Gebäudes aufgefunden, das am frühen Samstagmorgen gegen 4 Uhr bei einer Gasexplosion im Stadtteil La Albericia in Santander eingestürzt ist. Zehn weitere Menschen wurden verletzt. Aktuell läuft die Suche nach zwei vermissten Personen, wie die spanische Nachrichtenagentur EFE berichtet.

Am Samstagmorgen waren die Löscharbeiten noch im Gange. Nach 7.30 Uhr loderten noch immer hohe Flammen aus dem Gebäude. Auf einer Strasse in der Nähe des eingestürzten Hauses wurde ein Feldlazarett eingerichtet.