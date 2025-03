1/4 Sensationsfund: Hat der Columbia-River nach 66 Jahren ein Geheimnis preisgegeben? Foto: AP

Auf einen Blick Die US-amerikanische Familie Martin verschwand 1958 spurlos

Zwei Töchter tot aufgefunden, drei Familienmitglieder blieben verschwunden

66 Jahre später entdeckte ein Hobbytaucher ein altes Autowrack im Fluss Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Natascha Ruggli Redaktorin News Desk

Was passierte am 7. Dezember 1958?

Am 9. Dezember 1958 tauchte Kenneth Martin (54) nicht bei seiner Arbeit auf. Auch seine drei Töchter wurden von der Schule als abwesend gemeldet. Es stellte sich heraus: Die ganze Familie aus Portland im US-Gliedstaat Oregon verschwand bereits zwei Tage zuvor. Ob und was ihnen an jenem Sonntag, dem 7. Dezember 1958, zugestossen ist, konnte bis heute nicht geklärt – ein «Cold Case», also ein unaufgeklärter Fall, wie er im Buche steht.

Was man weiss: Die Weihnachtszeit hatte die Familie dazu veranlasst, zur Schlucht des Columbia River, dem Gorge, zu reisen. Die fünfköpfige Familie stieg in ihr Auto und suchte in der Natur nach Weihnachtsdekoration. Zuletzt wurden sie in einem Restaurant gesichtet, vermutlich waren sie auf dem Heimweg Richtung Portland. Doch zu Hause kamen sie nie an.

Ermittlungen ohne Ergebnis

Der Verdacht, dass die Familie von der Fahrbahn abkam und in den Columbia-Fluss stürzte, war für die Ermittler schnell die wahrscheinlichste Theorie. Allerdings konnten sie diese nie beweisen. Bereits nach fünf Monaten hatte es plötzlich einen neuen Anhaltspunkt im bisher schleppenden Vermisstenfall der Familie Martin gegeben. Die beiden Töchter Susan (11†) und Virginia Martin (13†) wurden tot aus dem Wasser gezogen. Mutter Barbara (48), Vater Kenneth und ihre älteste Tochter Barbara (14) blieben verschwunden. Das Auto wurde ebenfalls nicht entdeckt.

Damals gab es noch keine Leitplanken, die die Strassen vom Fluss trennten, wie CNN berichtet. Deswegen ist bis heute unklar, ob es sich um einen Unfall handelte oder ein Verbrechen dahinter steckt. Doch kürzlich ist nun Licht ins Dunkel gekommen.

Hat man das Auto der Familie Martin gefunden?

Vor wenigen Tagen, 66 Jahre nach dem Verschwinden der Martins, meldete ein Hobbytaucher der Polizei, er habe ein Autowrack im Columbia-River gefunden, schreibt der lokale US-Sender «KOIN». Das gefundene Auto sei alt genug, dass es sich um das Auto der Familie Martin handeln könnte. Es seien bisher nur Teile des verunglückten Autos geborgen worden. Jedoch hofft die Polizei auf einen Beweis, wie etwa ein Kennzeichen, damit das Auto den Martins zugeordnet werden kann. Die Ermittler sind allerdings sehr zuversichtlich, berichtete «KOIN» weiter.