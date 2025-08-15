DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Ausland
Friedensgespräche in Alaska: Trump hebt mit Air Force One ab
Für Treffen mit Putin
VA Air Force One hebt in Maryland ab Richtung Alaska Trump on Board
Donald Trump hebt kurz nach 14 Uhr in Maryland ab Richtung Alaska.
Publiziert: vor 11 Minuten
|
Aktualisiert: vor 8 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Mehr zum Trump-Selenski-Streit
0:45
US-Reporter fragt Selenski
«Wieso tragen Sie hier keinen Anzug?»
2:28
Lacher bei Briefübergabe
«Muss sicherstellen, dass King Charles' Unterschrift drauf ist»
1:05
Virale Szene bei Trump-Streit
Reaktion der Botschafterin spricht Bände
1:50
Trump nach Streit mit Selenski
«Ohne uns wird er den Krieg nicht gewinnen»
3:50
Streit mit Trump statt Vertrag
Selenski verlässt das Weisse Haus frühzeitig
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen