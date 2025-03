Noch ist der Ukraine-Krieg nicht zu Ende. Doch es gibt erste Bemühungen, um in Verhandlungen zu treten. Ukraine-Präsident Selenski hat jetzt ein vierköpfiges Verhandlungsteam ernannt. Blick stellt die Unterhändler vor.

Andrij Jermak, engster Vertrauter Selenskis, leitet das vierköpfige Verhandlungsteam

Die Ukraine wehrt sich weiter gegen Russland. In der russischen Region Kursk sind die ukrainischen Truppen rund sieben Monate nach dem Beginn ihrer überraschenden Offensive zuletzt stark unter Druck geraten. Die russische Armee eroberte grosse Teile des ukrainisch besetzten Gebiets in der russischen Grenzregion zurück. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski (47) bezeichnete die Lage am Freitag als «sehr schwierig».

Gleichzeitig gibt es Bemühungen, das Töten zu beenden. Deswegen hat Selenski ein Verhandlungsteam zusammengestellt, für mögliche Gespräche über einen «gerechten Frieden» mit Russland, wie es in einem am Samstag veröffentlichten Dekret heisst. Es sind vier Männer. Sie alle waren bereits an den Gesprächen mit den USA in Saudi-Arabien vor wenigen Tagen beteiligt.

Präsidialamtschef Andrij Jermak (53)

Jermak zählt zu einem der engsten Vertrauten von Selenski. Kein Wunder, dass er auch der Chef der Delegation ist. Er führt schon seit Beginn des Krieges wichtige Verhandlungen. Unter anderem war er für die Rückkehr von ukrainischen Kindern, die von Russland entführt wurden, verantwortlich. Auch Gefangenenaustausche mit Russland zählen zu den Aufgaben Jermaks. Er gilt deswegen auch als «zweitmächtigster Mann der Ukraine».

Neben seiner politischen Macht sorgt er im Hintergrund wohl auch für die Sicherheit von Selenski. Mehrere Attentatsversuche konnten verhindert werden. Viele glauben, dass das nicht von ungefähr kommt. Der Vater von Andrij Jermak war früher beim sowjetischen Geheimdienst KGB angestellt. «Viele Ukrainer sagen, dass es keinen Anschlag geben werde, solange Jermak für Selenski arbeitet», bemerkte Glen Grant, ehemaliger Oberstleutnant der britischen Armee, vor zwei Jahren Blick. Grant arbeitet als Verteidigungsanalyst beim Ukrainischen Institut für die Zukunft und ist ehemaliger Berater des ukrainischen Verteidigungsministeriums.

Aussenminister Andrij Sybiha (50)

Sybiha gilt als Spezialist für internationale Beziehungen. Der Vater dreier Kinder war unter anderem Leiter der Abteilung Völkerrecht in der Generaldirektion für internationale Rechtsangelegenheiten und war lange Zeit in Polen als Botschafter tätig. Er spricht deswegen neben Ukrainisch und Englisch auch fliessend Polnisch. Der erfahrene Diplomat und Jurist wurde erst im September 2024 zum Aussenminister ernannt. Seine Position ist klar: keine Zugeständnisse an Russland. Eine «Appeasement»-Politik würde «mehr Krieg» bedeuten, argumentiert er.

Sybiha warnte noch im November vergangenen Jahres den Westen davor, die Ukraine zu Zugeständnissen gegenüber Russland zu zwingen. «Jeder muss begreifen, dass ein Appeasement des Aggressors nicht funktionieren wird», sagte er unter Anspielung auf die britische Beschwichtigungspolitik gegenüber Adolf Hitler (1889-1945) vor dem Zweiten Weltkrieg. «Wir brauchen echten Frieden, nicht Appeasement, das noch mehr Krieg bringen wird.»

Verteidigungsminister Rustem Umerow (42)

Inmitten der ukrainischen Gegenoffensive tauschte Selenski im September 2023 seinen Verteidigungsminister aus. Der Ukraine-Präsident entliess nach mehr als 550 Tagen Krieg Oleksij Resnikow (58). Der Grund: Es brauche «neue Ansätze und andere Formate der Interaktion sowohl mit dem Militär als auch mit der Gesellschaft im Allgemeinen». Nachfolger wurde Rustem Umerow. Er war zuvor Chef des Fonds für Staatsvermögen. Neu im Amt erklärte Umerow auf Facebook: «Ich werde alles Mögliche und alles Unmögliche für den Sieg der Ukraine tun.» Und: «Jeder Zentimeter» ukrainischen Gebietes solle zurückerobert werden.

Umerow machte sich als geschickter Verhandler mit Russland sowohl nach Moskaus völkerrechtswidriger Annexion der Krim im Jahr 2014 als auch nach dem Beginn der russischen Invasion in seiner Heimat 2022 einen Namen. Zuletzt war er an Gesprächen über die Einrichtung eines Exportkorridors für ukrainisches Getreide durch das Schwarze Meer beteiligt. Umerow ist praktizierender Muslim und pflegt gute Kontakte in mehrheitlich muslimische Länder.

Vize-Chef des Präsidentenbüros Pawlo Palisa (39)

Er ist der Jüngste im Bunde. Und weiss auch, wie es an der Front aussieht. Palisa war bei den Kämpfen um Bachmut dabei. Nach monatelangen Kämpfen eroberte Russland am 20. Mai 2023 die ostukrainische Stadt. Im Jahr 2024 folgte Palisas Aufstieg. Er wurde stellvertretender Leiter des Büros des Präsidenten der Ukraine. Jetzt könnte er dafür sorgen, dass das Sterben seiner Kollegen an der Front aufhört.

In die Bemühungen um eine Waffenruhe war zuletzt Bewegung gekommen, nachdem die Ukraine bei den Gesprächen mit den USA einem US-Vorschlag für eine 30-tägige Feuerpause zugestimmt hatte. Der US-Sondergesandte Steve Witkoff (68) stellte den US-Vorschlag am Donnerstag in Moskau vor und sprach mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin (72). Kremlsprecher Dmitri Peskow (57) sagte, daraufhin könnten auch Putin und Trump miteinander sprechen. Der Kreml äusserte sich ebenso wie US-Aussenminister Marco Rubio (53) «vorsichtig optimistisch».